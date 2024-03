Lea, la norcina. La resilienza di 100 primavere

Tolleranza, modernità, capacità di adattamento. In una parola: resilienza. Sono i tratti distintivi del carattere di Lea Cesqui, una donna "d’altri tempi", forte, lavoratrice instancabile, che ha da poco tagliato il traguardo dei 100 anni, ricevendo tra l’altro gli auguri del Comune di Pisa, con un tralcio di orchidee e una pergamena con gli auguri del sindaco Michele Conti, consegnato dalla consigliera Virginia Mancini. Un omaggio alla sua figura di donna "storica" del territorio pisano, anche se le sue radici affondano nell’Umbria più caratteristica, nel paese di Norcia. "Mia madre non si è mai chiusa in uno stereotipo, ha sempre affrontato i cambiamenti con grande entusiasmo- ci racconta la figlia Carla Marinelli- ha avuto una vita piena, anche dura per certi tratti, circondata dalla famiglia numerosa. Famiglie che oggi non esistono più, con tanti figli, che diventano imprese, dove tutti si lavora per uno stesso scopo".

Lea è nata a Pié de La Rocca, un piccolo borgo alle pendici del Monte Patino ed è arrivata a Pisa a 14 anni, poco prima della guerra, per imparare il mestiere di norcina. Si alternava tra Pisa (col padre), Livorno e Carrara (con gli zii). A Pisa tutte le norcinerie sono state gestite per decine di anni da famiglie (i Cesqui, i Marinelli, i Ficeli, i Canali: tra piazza delle Vettovaglie e piazza Sant’Omobono) provenienti da Ancarano e Campi, ai piedi del Monte Patino, a pochi chilometri dalla Forca di Ancarano, da cui poi si scende nel piano di Santa Scolastica, a Norcia. Prima della guerra la casa e la bottega del padre si trovavano al Portone, in via Fiorentina, vicino alla chiesa. Verso la fine della guerra, come molti pisani, dovette sfollare nella campagna e al ritorno i bombardamenti del 31 agosto 1943 avevano raso al suolo molte case, tra cui quella del futuro sposo, Dino Marinelli, a Porta a Mare. Dopo il matrimonio i coniugi, con la primogenita Concetta e le cognate Egle ed Elvira, andarono ad abitare nella nuova casa ricostruita nel 1950 sull’angolo di via di Porta a Mare con via Conte Fazio, Al piano terra c’era il aboratorio di lavorazione carni, ma il posto di Lea era il banco, nella bottega di piazza. Dopo la chiusura dell’attività Lea si è dedicata solo alla famiglia, ai tanti nipoti, la sua casa il porto sicuro dove ritrovarsi la domenica a pranzo. Da qualche anno è ospite di Villa Santa Caterina. Anche qui si è adattata bene alla novità, ha stretto nuove amicizie e trascorre serena i suoi giorni. Tagliando il traguardo ei 100 anni che festeggia con i suoi cari.

Alessandra Alderigi