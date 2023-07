Le truffe bussano alla porta e arrivano via web, ecco come sventarle

Le truffe non vanno in vacanza. Anzi. Bussano alla porta o si affacciano in casa via web. Periciolose in entrambi i casi. In seguito ad alcune segnalazioni e con l’inoltrarsi della stagione estiva, Enel Energia torna a fornire consigli utili sul territorio pisano per difendersi dalle a domicilio, telefoniche e online in materia di energia elettrica e gas.

Per quanto concerne le proposte di contratti "porta a porta", chiunque si presenti a domicilio per conto di Enel Energia, che si tratti di dipendenti o di personale esterno incaricato, "deve essere munito di tesserino plastificato con foto e dati di riconoscimento". Se qualcuno si presenta al domicilio a nome dell’azienda "bisogna sempre chiedere di visionare il tesserino con tutti i riferimenti – spiega una nota –. Inoltre, nessuno è autorizzato a riscuotere o restituire somme di denaro a domicilio per conto di Enel". Inoltre chi presenta offerte per conto di Enel Energia è in possesso di moduli e materiali informativi chiaramente riferibili all’azienda: "Enel Energia invita quindi a richiederne la visione e ricorda che è comunque opportuno leggere bene prima di firmare ogni documento". Per quanto concerne il pericolo truffe online, a seguito di nuove segnalazioni di comunicazioni dal contenuto ingannevole, inviate da un indirizzo email solo all’apparenza riferito ad una società del Gruppo Enel, l’azienda raccomanda di prestare molta attenzione ad eventuali richieste via mail di codici personali o dati riservati (per esempio user o password, codici di accesso) poiché Enel Energia non richiede mai tali codici." La società del Gruppo Enel, che opera sul mercato libero di elettricità e gas, invita chiunque riceva una e-mail o sms sospetti a non aprire né a cliccare sui link presenti all’interno dei testi, a non scaricare né aprire allegati". Importante verificare l’autenticità della richiesta attraverso i consueti canali di contatto: numero verde 800.900.860 e sito www.enel.it.