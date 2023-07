Le tradizioni incontrano il turismo A Pisa il campionato della balestra

di Alessandra Alderigi

Si respira la storia osservando i costumi della Compagnia dei Balestrieri di Pisa, che ieri mattina hanno fatto da preziosa cornice alla cerimonia di presentazione del XXXVII Campionato Italiano di tiro alla Balestra Antica da Banco. Un appuntamento che esalta le tradizioni della nostra città ma che riunisce, grazie alla passione di chi partecipa a questi eventi, le compagnie di tutta Italia, unite dallo stesso amore e dedizione nel tramandare questo storico sport alle nuove generazioni. Alla cerimonia hanno presenziato l’assessore Filippo Bedini, per la Lega Italiana Tiro alla Balestra il presidente Silvio Amici, per la Regione Toscana, il consigliere del presidente Federico Eligi, per il Comune di Vicopisano l’assessora Fabiola Franchi e il presidente del Comitato Festa Medioevale Giampiero Nesti, per la ProLoco Pisa Città, il presidente Andrea Magnozzi. Il campionato si svolgerà a Pisa sabato 16 e domenica 17 settembre, e rappresenta un momento importante per i pisani ma non solo: "Il senso di appartenenza e di identità che accompagna queste manifestazioni- ha sottolineato Bedini- si accompagna anche ad una ricchezza per quanto riguarda l’offerta turistica della nostra città. Quando chi si trova a visitare Pisa incontra casualmente eventi di questo tipo ne rimane affascinato, e diventano un motivo in più per soggiornare nella nostra città".

Arrivati da tutta Italia, erano presenti i presidenti e i maestri d’arme delle 12 Compagnie affiliate che disputeranno il Campionato: Amelia, Assisi, Chioggia, Gualdo Tadino, Iglesias, Lucca, Montefalco, Norcia, Pisa, Prarostino, Terra del Sole e Ventimiglia. "La location della Cittadella rappresenta una scelta vincente per il campionato di tiro con la balestra- ha affermato Eligi- è uno spazio bellissimo, che affonda le radici nella storia pisana, e si sposa perfettamente con lo spirito dell’evento". Nell’occasione il presidente della Compagnia Balestrieri di Chioggia, città organizzatrice del Campionato dello scorso anno, ha consegnato al presidente della Compagnia Balestrieri di Pisa lo stendardo LITAB a simboleggiare il passaggio di testimone nell’organizzazione dell’evento: una tradizione che rimane salda e che esprime lo spirito dei propri valori grazie a chi si dedica con impegno alla realizzazione di momenti come questo.