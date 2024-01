Le terre avvelenate e il terremoto politico

Il Keu è stato un vero e proprio terremoto politico giudiziario. E’ l’inchiesta che ha travolto i piani alti del comparto della pelle: gli allora vertici dell’Associazione Conciatori di Santa Croce e dell’impianto Aquarno, i rispettivi leader, ovvero imprenditori che si alternavano in cabina di regia delle politiche di distretto da anni. E’ l’inchiesta che ha coinvolto, però, anche la politica. Al sindaco di Santa Croce Giulia Deidda – esponente del Pd che sta concludendo la sua seconda legislatura – viene contestato dagli inquirenti di far parte del sodalizio messo sotto la lente, e di aver svolto il ruolo di raccordo fra politica e imprenditori anche nella raccolta di contributi elettorali, orientandoli poi in favore dei candidati che dimostravano maggiore sensibilità verso le istanze dei conciatori. Un caso di corruzione elettorale, invece, che compare nell’inchiesta della procura antimafia di Firenze è contestato al consigliere regionale Andrea Pieroni. Per la Dda, Pieroni – una vita in politica, dagli inizi con la Dc fino al Pd – si sarebbe reso disponibile nella campagna per le elezioni regionali tra maggio e giugno 2020 in cambio dei voti del distretto conciario a presentare un emendamento che esonerasse il Consorzio Aquarno dall’Aia, l’autorizzazione ambientale per i rifiuti speciali. L’emendamento passò in consiglio regionale, ma la norma venne abrogata dallo stesso Consiglio nel maggio del 2021.

Con la fissazione dell’udienza preliminare il cao Keu è di nuovo al centro del duello politico. "La richiesta di rinvio a giudizio di una trentina fra persone fisiche ed aziende nell’ambito dell’inchiesta Keu è un passo decisivo verso un processo che dovrà verificare la presunta colpevolezza di esponenti politici, dipendenti pubblici ed imprenditori", dice Elena Meini, capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Toscana, già presidente della Commissione d’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose in Toscana.

"Un plauso agli inquirenti e la massima fiducia verso i giudici, con la speranza che si renda pienamente giustizia nei confronti di chi è stato pesantemente danneggiato da atti illeciti - aggiunge Meini - Da parte nostra, rimaniamo garantisti, ma, qualora venissero individuati definitivamente dei colpevoli, auspichiamo delle pene adeguate, in linea con i gravi reati commessi. Auspico, comunque, che la parte politica potenzialmente interessata dall’inchiesta (ovvero il Pd) possa, quantomeno, riflettere seriamente sul suo modus operandi". Il Partito di Rifondazione Comunita Toscana si rivolge direttamente alla segretaria Elly Schlein: "Stavolta non chiedi a nessuno di dimettersi?". "Adesso son arrivati i rinvii a giudizio, fra gli altri, per la sindaca di Santa Croce e per il consigliere regionale Pieroni, entrambi saldamente ai loro posti – si legge in una nota – . Non si può chiedere le dimissioni – giustamente – di Santanché e Del Mastro e ignorare, se non altro, l’ultima puntata di questa inchiesta. Noi gridiamo la richiesta di dimissioni, il Pd continuerà a far finta di nulla?Si aprirà un processo contro singole persone e per delle gravissime ipotesi di reato, ma qui sotto processo c’è anche la gestione del potere nella nostra regione".

C. B.