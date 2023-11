Le tempeste, le allerte e l’Abc

Zerboni

La vita della maggioranza di noi, (purtroppo o per fortuna) non è più com’era un tempo ‘tutta uscio e bottega’. Attraversa più comuni e territori. Da Pontedera, Calcinaia, Ponsacco, Cascina, Livorno, ogni giorno le persone si spostano - con mezzi propri o pubblici - verso Pisa (e ritorno) per studiare, lavorare, curarsi. Gente che, se nessuno l’avverte in tempo del pericolo, mettendosi in marcia rischia poi di causare e patire scie di disagi, slalomando tra la schizofrenia di ordinanze in ordine sparso. Spesso l’allerta è ‘bipolare’ anche entro i confini di un medesimo Comune: l’altra sera, mentre in centro il Teatro si riempiva di spettatori e autorità per la prima della stagione lirica, a Marina la furia di ‘Ciaran’ riempiva le strade di sassini, muggini e acqua di mare per la prima tempesta della stagione. Per non parlare di Cascina con scuole, strade, sottopassi aperti mentre le frazioni di Latignano, Chiesanova (e pure Virgo) erano una laguna. Come ovviare? Un’idea potrebbe essere appunto quella proposta da Conti: cabina di regia regionale e linee guida su come comportarsi in base ai colori di allerta diramati su scala regionale per rendere più omogenea la gestione del sistema da parte dei singoli sindaci. Poi, però, c’è l’Abc: la manutenzione del territorio, le opere di messa in sicurezza annunciate e promesse a tutti i livelli da decenni. C’era ancora la lira quando, dopo un nubifragio, "La Nazione" di Pontedera pubblicò in civetta la foto di una tipa che pagaiava in kajak nel viale 4 Novembre, trasformato in canale per via delle fogne in tilt. Non fu un (ahimé) fenomeno isolato, chi ci vive lo sa: le fogne nuove, da allora, le hanno promesse e ripromesse. Non le ha mai sistemate nessuno. Per non parlare di Marina di Pisa, delle dighe da rifare e delle maree di sassini. Quanto a parole al vento, tutto il mondo è paese.