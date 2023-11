Le tempeste, le allerte e l’Abc

Servirebbero linee guida chiare e univoche per la gestione delle allerte meteo altrimenti vedremo sempre i singoli Comuni decidere in ordine sparso, secondo indicazioni che arrivano dagli uffici di Protezione civile locale consultati i bollettini regionali: lo ha detto l’altro giorno a "La Nazione" il sindaco di Pisa Michele Conti. E come dargli torto? Come può funzionare un sistema dove ogni sindaco decide per conto suo (e sotto la sua unica responsabilità, anche penale)? Come può funzionare un sistema in cui Pontedera, Ponsacco e Calcinaia chiudono le scuole, mentre Cascina (che è attaccata e contigua a Pontedera) o Pisa no?