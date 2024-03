"Le sue idee sono i nostri valori". A Tirrenia la "legione di Vannacci"

di Gabriele Masiero

PISA

"Non siamo un partito"ma sono pronti a essere "la legione del generale" Roberto Vannacci. Al Grand Hotel Continental di Tirrenia ieri è andata in scena la prima assemblea nazionale (rigorosamente a porte chiuse, con tanto di inflessibile "vigilanza" anche nell’area bar dell’albergo) del comitato "Il mondo al contrario": 60 ‘delegati’ da tutta Italia per circa 300 tesserati e almeno 3 mila iscritti al sito internet e alla newsletter del comitato stesso, secondo i numeri forniti dai promotori. "Siamo un gruppo di persone libere - ha detto il presidente Fabio Filomeni, tenente colonnello (in riserva) e a lungo commilitone del generale, insieme al leader toscano del movimento Massimiliano Simoni (in passato direttore artistico dello Scotto festival) - che si riconosce nelle opinioni di quello che mi piace definire militarmente, e non politicamente, un nostro camerata". Un po’ fan club, un po’ think tank, il comitato prova a strutturarsi: "Ho chiarito subito - ha precisato Vannacci - che parteciperò alle iniziative solo se si tratta di eventi culturali per divulgare le mie idee e i miei pensieri. Se diventa qualcosa di politico, allora non aderirei". Perché, ha ripetuto come una litania, "agli innumerevoli inviti a candidarmi che mi arrivano dalla politica ho dato a tutte la stessa risposta: non è il momento di sciogliere la riserva". Vannacci, che ha concesso selfie e autografi, ha dribblato come un novello Sivori (per chi non segue il calcio, uno che ha fatto la storia del football) le domande dei cronisti nella conferenza stampa di fine happening (menu di pesce al ristorante dell’albergo, con giornalisti, fotografi e telecamere tenuti a debita distanza come si fa per le star): "Vivo il presente e non escludo di continuare a fare il militare, oppure di dedicarmi alla scrittura, visto che non mi pare mi sia andata tanto male, o, perché no?, scendere in politica. O diventare imprenditore". A chi gli ha chiesto se Crosetto ce l’abbia con lui ha risposto: "E’ il mio ministro al quale devo onore, disciplina e rispetto, ma non ho con lui alcun rapporto diretto, né personale".

Dribbling anche sulle esternazioni leghiste relative a "inchieste e sanzioni a orologeria": "Il procedimento disciplinare nei miei confronti era stato avviato da tempo ed è arrivato a conclusione in questi giorni. E’ il primo che subisco in carriera, quindi non conosco le tempistiche. Delle inchieste giudiziarie invece non parlo: sono molto sereno, ma infastidito per esserne venuto a conoscenza dai giornali prima che dai magistrati".

Il suo libro, ha detto, "ha venduto 250mila copie cartacee e altre 800mila sono state piratate con un Pdf che gira sul web". Poi ha precisato di "non fare parte del comitato culturale, un miracolo autogestito che serve a divulgare i pensieri del libro, tematiche che rappresentano tradizioni, radici, identità e cultura della nostra civiltà: non c’è alcun passaggio che non riscriverei, più lo rileggo e più sono convinto che non offenda nessuno, oggi essere normale è diventato rivoluzionario". Infine, annunciando per domani l’uscita in libreria della sua nuova fatica letteraria, "Il coraggio vince. Vita e valori di un generale" ha spiegato che "affronta molte tematiche de ‘Il mondo al contrario’ provando a spiegarle meglio.