Le strade della Valgraziosa più illuminate e sicure

Le strade della Valgraziosa più sicure grazie ai due nuovi attraversamenti pedonali e alle tabelle lampeggianti. Le istallazioni sono entrate in funzione da questa settimana, per garantire una maggiore fluidità del transito pedonale lungo le strade calcesane: gli attraversamenti luminosi sono dedicati alle strisce pedonali rialzate e sono stati attivati lungo due arterie di proprietà e competenza comunale, tra le più trafficate, via Calzezane da un lato e via Calcesana dall’altro, nel delicato tratto in Località La Cantinaccia. L’amministrazione comunale ha voluto investire i proventi delle sanzioni al codice della strada per agevolare la mobilità lenta, e per tutelare i cittadini: "una doppia scelta non certo casuale - commenta il sindaco Massimiliano Ghimenti - trattandosi anche dei due tratti stradali nei quali, nel recente passato, la nostra amministrazione ha investito per rinnovare o creare lunghi percorsi pedonali che congiungono, la Certosa ed il denso abitato della Corte verso il centro del paese, e dall’altro la Gabella verso la Pieve". Implementato anche il numero di tabelle lampeggianti, a corredo degli attraversamenti sulle provinciali in area urbana: lungo la Sp 30 del Lungomonte Pisano a La Gabella e lungo la Sp54Via Brogiotti, a beneficio - anche in questo caso - tanto dei residenti, con particolare attenzione a chi frequenta le scuole, quanto dei turisti. "Per la sicurezza stradale in generale - conclude il primo cittadino - si tratta ‘solo’ dell’ennesimo investimento durante i nostri mandati. Siamo contenti inoltre di aver dato al paese i primi due attraversamenti luminosi, così importanti per il rispetto del Codice della Strada. Ovviamente seguendo questa scia, sia la nostra Amministrazione sia chi verrà dopo di noi, potrà e credo dovrà implementare la presenza di questi strumenti di tutela della mobilità lenta".

A.A.