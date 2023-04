Le storie in movimento sui bus: 12 scatti

Dodici fotografi per dodici mesi per il trasporto pubblico toscano attraverso progetti d’autore. Una nuova estetica del trasporto pubblico. 12 fotografi per 12 mesi, con l’obiettivo puntato sulla Toscana, sul suo territorio e sui mezzi che la percorrono trasportando migliaia di cittadine e cittadini. È il progetto lanciato a luglio 2022 dal festival internazionale di fotografia Cortona On The Move in collaborazione con Autolinee Toscane. Nel mese di febbraio è stato pubblicato Incipit, il lavoro di Emanuele Camerini sul territorio pisano, un’esplorazione fatta di fermate dell’autobus collocate in luoghi remoti, fuori dai centri abitati. Camerini, nato a Roma 35 anni fa, lavora in Toscana e collabora regolarmente con varie testate nazionali e internazionali. Nei mesi scorsi i lavori di Camilla Milani all’Isola d’Elba, Riccardo Svelto a Firenze e Claudia Gori a Prato, Mattia Crocetti a Piombini, Alysa Martinova di nuovo a Firenze. Da agosto i fotografi selezionati, hanno scelto la Toscana come residenza, raccontano un territorio attraverso progetti fotografici personali e mettono al centro persone, relazioni, luoghi: prospettive che si intrecciano per una nuova narrazione del trasporto pubblico. Storie in movimento, a bordo degli autobus che ogni giorno percorrono le province della regione.