Le spiagge sono pronte Il bel tempo ancora no "E c’è da fare i conti anche con l’erosione"

Le spiagge sono pronte. Il meteo no. E oltre alla pioggia che svuota il litorale c’è anche l’erosione, più aggressiva che mai. Per i balneari è una stagione in salita quella che è appena iniziata, con il maltempo che immancabilmente disturba ogni fine settimana. "Siamo lontanissimi dal maggio dello scorso anno e chi si aspettava il bis è ovviamente deluso – afferma Alessandro Cordoni, titolare del Vittoria di Marina e responsabile per Confesercenti del litorale - Già in rimessa? Forse. Ma i conti della stagione si chiudono a ottobre. Magari se facesse bello nei mesi di settembre e ottobre potremmo pensare di allungare la stagione. Io direi di definirci ‘fortunati’ per non aver subito danni come in Romagna. Maggio è un mese che può dare molto o niente. Ma è la media di più anni che può far calcolare la rimessa o il guadagno".

"Il tempo è stato ed è pessimo tanto da ritardare anche l’apertura dei bagni – dice Yuri Bianchi del bagno Calypso di Tirrenia – è indubbio che il meteo si stia tropicalizzando, perdere tutto ormai è una questione di attimi. La gestione delle attività, rispetto al meteo, è diventata molto molto difficile. Il problema è relativo sia alla stagione estiva che quella invernale. Il Calypso negli ultimi tre anni, per esempio, ha subito diversi danni a causa di trombe d’aria improvvise che hanno distrutto le attrezzature e anche il tetto. Quest’inverno ho fatto riparare 150 ombrelli e la copertura del ristorante. Speriamo che non succeda più!". "Le conferme ci sono state, la clientela non manca – afferma Stefano Sbrana del Gorgona – quel che manca è il sole. Aspettiamo, non possiamo fare altro". Sulla stessa scia Diva Giannelli, del bagno La Siesta di Calambrone: "Noi siamo prontissimi. Attendiamo il sole e speriamo in una stagione bellissima dopo tutta questa pioggia". "L’augurio – commenta Luca Gonnelli del Vittoria di Tirrenia – è che giugno, luglio e agosto, dopo questo maggio penalizzante, siano mesi buoni. Sia per noi che ovviamente per i clienti che non desiderano altro che godersi la spiaggia". Erosione permettendo. "Quest’anno abbiamo 10 metri in meno di profondità… il numero di lettini in riva al mare si ridurrà drasticamente". Spiaggia pesantemente erosa e prime file ‘cancellate’ anche allo stabilimento Cisam di Tirrenia e all’Uisp Village di Marina. "Per fortuna, grazie alle scogliere, nel nostro stabilimento non abbiamo subito ripercussioni, con l’erosione abbiamo finito di combattere – aggiunge Gianluca Tiozzo, alla guida del bagno Impero di Marina e responsabile Fiba – a soffrire adesso è soprattutto Tirrenia. E la causa è evidente: la costruzione della foce armata allo Scolmatore ha alterato gli equilibri. E con la Darsena Europa la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente". Ed è firmata proprio da Tiozzo la ‘fotografia meteo’ del week end ormai alle porte (le sue previsioni meteo, pubblicate in modo puntuale sui social, sono una delle poche certezze della stagione balneare): "Sul mare le due giornate non saranno affatto male (da Pisa in là, invece, il diluvio), con il cielo un pochino velato ma con un basso rischio pioggia (concentrato, per lo più, sulla sera del sabato). Domenica soprattutto la mattina meteo buono, poi nel tardo pomeriggio comincerà a soffiare un po’ di libeccio in preparazione della giornata di lunedì, quando il tempo si guasterà di nuovo".

Francesca Bianchi