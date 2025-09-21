Le scelte Toscane per Pisa. Affollato confronto pubblico sotto il dehors di "OpenPi"

Una serata di dialogo e contenuti quella promossa da La Città delle Persone – Pisa con l’iniziativa "Le Scelte Toscane per Pisa", che ha visto venerdì scorso in piazza Vittorio Emanuele, Pisa da Open PI, protagonisti otto candidati locali del centrosinistra alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre.

Durante l’incontro sono stati messi al centro alcuni punti considerati fondamentali per il futuro della città: sanità, sociale, istruzione e cultura, ma anche pace, etica e politica, ambiente, infrastrutture e mobilità, turismo e vivibilità urbana. Temi che – spiegano gli organizzatori – hanno un riflesso diretto sulla vita quotidiana dei cittadini e che saranno raccolti in un documento pubblico nei prossimi giorni. "L’obiettivo – sottolineano da La Città delle Persone – è offrire uno spazio di confronto reale, al di là di nomi e slogan, per stimolare un dibattito concreto sui contenuti e coinvolgere tutti i candidati in campo". Alla serata hanno preso parte numerosi cittadini che hanno contribuito con proposte e riflessioni, insieme agli otto candidati del centrosinistra, tra cui il capolista di Avs, Massimiliano Ghimenti, l’assessora uscente Alessandra Nardini e candidata con il Pd, Andrea Ferrante e Matteo Trapani sempre Pd e Claudio Loconsole del Movimento 5 Stelle.

È stato "un dibattito serrato in forma assembleare – hanno spiegato sempre gli organizzatori -, con tempi contingentati, per conoscere i candidati, ascoltare le proposte e costruire insieme una visione di futuro". Gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento particolare a chi ha collaborato nelle ultime settimane alla costruzione del percorso.

"Grazie a tutti per aver reso possibile questa iniziativa – concludono – che vuole essere un passo verso una politica più partecipata e vicina alle persone". EMDP