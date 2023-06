Le rubano la borsetta mentre carica la spesa

Derubata mentre stava caricando la spesa. E’ accaduto di nuovo. Fuori dal centro commerciale di Pisanova lunedì pomeriggio. Quando una signora, che stava sistemando i sacchetti dentro l’auto, ha appoggiato la sua borsa sul sedile del passeggero. Aveva i documenti e il bancomat. La signora ha urlato. Ma non è intervenuto nessuno. "C’erano le persone presenti, ma non sono stata aiutata". Ha fatto in tempo, però, a vedere un uomo che si infilava in una macchina bianca poi partita a tutta velocità. "Erano almeno in due – ha raccontato la donna – C’era di sicuro un complice ad attendere il ladro".

La vittima ha denunciato il fatto alle forze dell’ordine descrivendo la persona vista e anche il mezzo. Sono in corso indagini della polizia e si sta cercando di capire se la scena possa essere stata ripresa dalle telecamere della videosorveglianza. Il modo di procedere è simile ad altri episodi accaduti sempre fuori dal centro commerciale.

Un fatto sul quale l’associazione "Sguardo di vicinato" richiama l’attenzione dei cittadini con la presidente Carla Colombani. Anche sul mancato sostegno alla signora in pieno giorno.