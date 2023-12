"Le proposte di Fratelli d’Italia. Sono un contributo importante. Dagli altri solo emendamenti"

"Alla fine di due lunghissime giornate di Consiglio Comunale sono da sottolineare la serietà e la coesione della maggioranza e il grande lavoro svolto sul Dup, propedeutico alla manovra di bilancio. L’atto, forse il più importante dell’anno, declina il programma di mandato del sindaco Michele Conti, ma anche le proposte di Fratelli d’Italia". E’ il commento del capogruppo di Fratelli d’Italia alla maratona consiliare per approvare il documento di programmazione propedeutica alle prossime due sedute per approvare il bilancio preventivo fissate per il 18 e 19 dicembre. Secondo Nerini, il documento unico di programmazione "è perfettamente in linea con l’attuazione degli atti importanti approvati sotto la guida del centrodestra (Piano strutturale intercomunale e Piano urbano della mobilità sostenibile): è la nostra visione di città, fatta di manutenzioni ordinarie e straordinarie, piccoli e grandi progetti Pnrr che sono alla base della nostra azione politica e che hanno permesso il Conti bis e nel Dup, con buona pace della sinistra, trovano posto parole cardine come decoro, tradizione, identità, famiglia e merito.". Indicazioni importanti, osserva il capogruppo di Fdi, "arrivano anche dall’analisi del voto in aula: con gli oltre 370 emendamenti presentati in maniera ostruzionistica dalle opposizioni, si rischiava di lasciare per strada molte buone idee, invece sono stati approvati ben 51 emendamenti, mentre gli odg validi sono 6 su 23 e questo la disponibilità della maggioranza di centrodestra a un sano confronto dialettico senza approcci ideologici su temi seri quali la disabilità, la scuola, gli interventi sulla mobilità e quelli emergenziali sul litorale".

"All’esito del dibattito dobbiamo comunque riscontrare - conclude Nerini - che la tanto decantata visione della città della sinistra pisana si esaurisce negli emendamenti meramente linguistici sui generi sessuali e quindi dobbiamo dolerci di non avere un’opposizione all’altezza. Ma noi andiamo avanti perché vogliamo continuare a realizzare i progetti che possono cambiare in meglio la vita quotidiana dei pisani".