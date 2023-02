"Le primarie fanno bene al Pd e alla democrazia"

di Gabriele Masiero

PISA

Domani il Pd sceglie il suo futuro e lo fa con le primarie aperte nei gazebo. In provincia di Pisa saranno 93 i seggi dislocati su tutto il territorio. Alla vigilia del voto per la segreteria nazionale e regionale con la sfida rispettivamente tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein e Valentina Mercanti ed Emiliano Fossi, il segretario provinciale dem, Oreste Sabatino, lancia un appello alla partecipazione: "Il partito Democratico è l’unico partito che rinnova i propri organismi chiamando gli iscritti e gli elettori alle urne. Per noi dirigenti è motivo di orgoglio, per i cittadini è un’opportunità di far sentire direttamente il proprio peso". Com’è stato questo congresso?

"Di sicuro è stato un congresso troppo lungo. Non si può più aspettare 6 mesi, mentre il resto d’Italia va avanti. Detto questo, la democrazia va curata, e quello delle primarie è un esercizio che fa bene al Pd e alla politica italiana. Negli ultimi anni la classe dirigente nazionale ha parlato troppo di alleanze e di se stessa e troppo poco di come riuscire a rappresentare più efficacemente le esigenze e i bisogni dei cittadini. L’obiettivo adesso è di rilanciare il Pd e la sua proposta con un progetto chiaro".

Lei, si sa, sostiene la mozione Bonaccini. Che cosa si aspetta?

"Con Stefano alla segreteria nazionale e valentina a quella regionale. Intraprenderemo un percorso nuovo. Bonaccini ha delineato con chiarezza subito la sua idea di Pd, un partito che dovrà mettere al centro dell’azione politica il lavoro, la sanità e l’istruzione pubblica, i salari e la transizione ecologica. Lo sostengo perché ritengo che incarni meglio i valori che hanno spinto me, ragazzo di un’area interna del Mezzogiorno, ormai quasi 15 anni fa ad iscrivermi al Pd. Rappresenta un partito riformista, plurale e popolare. Un partito nazionale ed europeo. Se vogliamo cambiare e tornare a vincere non possiamo essere una sinistra di testimonianza, ma una grande forza politica a vocazione maggioritaria. Mercanti, in Toscana, dimostra anche che serve valorizzare nei fatti, e non con gli slogan, una nuova classe dirigente".

Cosa succede dopo il congresso a prescindere da chi vince? "Il percorso dovrà essere condiviso e le battaglie portate avanti insieme. Occorre ricostruire un partito che oltre a stare tra la gente, sappia ascoltarla e che oltre a individuare i problemi e a evidenziarli riesca anche a dare soluzioni e risposte concrete".