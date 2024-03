"Le presenze vanno bene. Puntiamo alla permanenza"

Martedì è stata la giornata dedicata al turismo di Pisa che ha coinvolto enti, associazioni, cittadini e istituzioni. Un’occasione di confronto che la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa (CNA) non si è lasciata scappare, partecipando sia al tavolo di lavoro alla Sala delle Baleari la mattina, sia al confronto pubblico aperto alla cittadinanza nel pomeriggio. Tra i numerosi cittadini che ieri si sono presentati in comune, era presente anche Geni Bigliazzi, Presidente CNA turismo e commercio Pisa.

Presidente, siete soddisfatti dell’incontro sul turismo?

"Assolutamente soddisfatti, è un sogno che si realizza vedere questa partecipazione. La sala era strapiena di stakeholders nel settore turistico di Pisa e provincia ed è stato un messaggio straordinario per tutti, vuol dire che le persone vogliono aderire alle iniziative che ci coinvolgono tutti insieme per raccontare meglio Pisa a partire dalle persone e dalle esperienze".

È l’inizio di un percorso condiviso?

"La presentazione di Emilio Casalini ci ha dato ottimi spunti di riflessione che hanno aderito perfettamente a quello che noi come CNA vogliamo fare. La possibilità di parlare con tanti stakeholders del territorio che erano presenti martedì è un grande valore aggiunto. È stato molto bello".

Dei consigli che avete ascoltato quali si applicano meglio alla vostra associazione?

"La questione della narrazione del lavoro. All’interno del CNA abbiamo tanti artigiani e professionisti che oggi fanno della loro professione un racconto quotidiano. Qualcuno che fa l’esperienza e qualcuno all’interno del territorio e per fare questo c’è bisogno di tutta la comunità. CNA racchiude tante persone che hanno fatto della loro professionalità un lavoro e di conseguenza un possibile racconto".

Come vi muoverete adesso?

"Ci siamo dati appuntamento con l’assessore Pesciatini di portare entro il 16 aprile almeno una decina di esempi pratici di eccellenze del nostro territorio per far sì che si crei ancora più narrazione. Martedì ci è stato dato un metodo, ci muoveremo di conseguenza per rendere la nostra narrazione accessibile ai viaggiatori di tutto il mondo". Certe categorie hanno bisogno di risposte urgenti sul turismo, come considerate le tempistiche?

"’Veloce’ non va mai troppo d’accordo con ’bene’, ma la stagione turistica 2024 è alle porte. Noi siamo disponibili affinché quest’anno serva per validare il progetto turistico comunale che partirà dal 2025. L’importante è che ci sia un rapporto di sinergia tra i vari attori in campo e che il lavoro sia concreto. Già da questa stagione servono proposte interessanti: prima facciamo bene e poi preoccupiamoci della scadenza".

Cosa pensa dei dati sul turismo?

"Il numero di presenze è importante ma dobbiamo preoccuparci della permanenza. Paragonandoci a Spagna o Francia non competiamo, dobbiamo creare sinergie coi territori limitrofi per far capire che qui c’è un territorio vasto dove vale la pena fermarsi qualche giorno in più". Mario Ferrari