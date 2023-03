Le pietre miliari della grande ippica Svelato il percorso all’ippodromo

Sono state presentate ieri le “pietre miliari dell’ippica” poste sul parterre dell’ippodromo. Il progetto, realizzato in collaborazione con il San Rossore Turf Club, resterà come testimonianza della prestigiosa storia ippica di Barbaricina e di San Rossore ed è destinata a durare finché durerà l’ippodromo di San Rossore che quest’anno celebra i suoi 169 anni di vita. Il parterre è composto da autobloccanti in cemento e alcuni di questi sono stati sostituiti da pietre rivestite in bronzo sulle quali – come il celebre "Walk of fame" hollywoodiano - sono stati incisi i nomi di protagonisti dell’ippica del passato: fantini, allenatori, cavalli immortali, personalità variamente legate al mondo del galoppo, non trascurando le istituzioni presenti nei secoli nella tenuta di San Rossore e cioè le Case Reali – Medici, Lorena, Savoia -, oltre ai Presidenti della Repubblica (da Gronchi a Scalfaro) e ora la Regione Toscana.

Assente per un importante convegno alla Camera di Commercio, il sindaco Michele Conti, memore anche di aver lavorato da giovane, come molti studenti a Pisa, agli sportelli del totalizzatore, ha così commentato l’iniziativa: "Queste pietre, inserite nel parterre e sotto gli occhi di tutti, vivranno nel tempo a testimoniare il legame indissolubile che lega la città all’ippica pisana e a tutte le figure, uomini e cavalli, che l’hanno animata nel passato".

Il Comune era rappresentato dall’assessore all’urbanistica e alla mobilità, Massimo Dringoli, e dal consigliere delegato all’ippica Marcello Lazzeri; erano anche presenti il presidente dell’Ente Parco, Lorenzo Bani, e della Filiera Ippica Toscana, Francesco Camillo. Ogni pietra è stata scoperta e illustrata secondo un percorso che il pubblico troverà indicato su una mappa posta al gazebo subito dopo l’ingresso principale. Da domenica prossima una passeggiata sul parterre dell’ippodromo, segnato da questi pezzi del nostro passato, sarà come rivivere storie che hanno reso San Rossore e Barbaricina – il "Paese dei cavalli" – una straordinaria fucina di sport, cultura, emozioni. Tenendo sempre presente che conservare la memoria è il modo più giusto per provare a pensare anche il futuro.

Renzo Castelli