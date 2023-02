Le Piagge per la cultura e la carità Sabato il pranzo dei poveri all’Sms

Nuovi appuntamenti legati alla rassegna "Sapori di cultura alle Piagge". Tema di questa seconda parte di febbraio "L’educazione alla carità al centro dei valori del vivere",iniziativa che ha coinvolto i quartieri delle Piagge e di San Biagio, portata avanti dal Comitato Le Piagge, con il patrocinio del Comune di Pisa, in collaborazione con l’associazione I Cavalieri, Music Academy Pisa, dreamBook edizioni; Carmignani editrice, Insieme per Pisa e Le Piagge Convivio. Il primo dei due eventi è in programma oggi, alle 18 nella chiesa di San Pietrino in via Taddei a Cisanello un momento di riflessione dedicato al "Beato Giuseppe Toniolo e l’Università di Pisa". Previsti gli interventi dell’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto, del rettore Riccardo Zucchi, di Cristina Sagliocco, giornalista e storica, dell’assessore al commercio e turismo Paolo Pesciatini e di Francesco Oppedisano, presidente provinciale del Cna Pisa. Modera il giornalista Stefano Mecenate.

Venerdì 24 febbraio alle 17.30 nella sala parrocchiale della chiesa di San Jacopo e Filippo tavola rotonda dal titolo "Nella carità i nuovi valori del vivere sociale" e la presentazione del libro “Il dito medio di Romina... Cambiare è possibile" di Franco Falorni. Interverranno oltre all’autore, presidente della Fondazione Casa Cardinale Maffi, Giovanni Padroni, già docente dell’Ateneo pisano, Stefania Bargagna, neuropsichiatra infantile della Fondazione Stella Maris e padre Nicola Gregorio, parroco di S. Jacopo e Filippo. Nell’occasione sarà presentato il progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Pisa e le parrocchie di San Biagio, San Michele, San Jacopo e Filippo "A tavola insieme nel segno della carità".

A presentarlo il presidente del comitato Le Piagge, Antonio Schena e Veronica Poli, assessore alle politiche sociali Comune di Pisa. Sabato, alle 12, al Centro Sms il primo dei pranzi che saranno ripetuti, a cadenza mensile, anche nei mesi di marzo e aprile. "Ci rendiamo conto – conclude Antonio Schena – che questa iniziativa non risolve i problemi di questi bisognosi ma vorremmo fosse un segno per prendere coscienza di un bisogno e valorizzare l’opera elle realtà associative che operano da tempo e che meritano tutto il nostro aiuto".