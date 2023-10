"Le parole contano", la cultura torna protagonista in cinque serate

V

È iniziata, con grande successo e partecipazione, il 20 ottobre, al Teatro di via Verdi, la nuova edizione di Le parole contano, la rassegna artistica e culturale ideata dall’Assessore Juri Filippi, promossa dal Comune, organizzata da The Thing Promozione Eventi e realizzata con il contributo del Consiglio regionale della Toscana. E prosegue con grandi ospiti e piacevolissime suggestioni.

Dopo la poesia e la bellezza di “Lettere da sopra la pioggia”, lo spettacolo tra musica e letteratura nella canzone italiana, di Fabrizio Bartelloni e Marco Masoni, il festival celebra il potere delle parole, in ogni forma d’arte, declinandole intorno a un fil rouge che quest’anno è il dubbio.

La rassegna accoglierà, tra novembre e dicembre, ospiti di notevole riguardo in serate da non perdere, tutte a Teatro, a ingresso gratuito e libero (tranne il concerto del 25 novembre, per cui è necessaria la prenotazione su Eventbrite).

Suggeriamo, in ogni caso, di prenotare scrivendo a biblioteca.comune.vicopisano.pi.it. Nel programma: Bernardo Zannoni, vincitore del Premio Campiello nel 2022, con il suo libro più recente, di Sellerio Editore, il 3 novembre alle 21.15; Marco Malvaldi, con l’ultimo libro “La Morra cinese”, edito da Sellerio, il 9 novembre, alle 19:00; Simone Marcuzzi, che presenterà “Basket e vita. Le storie di Kobe Bryant e LeBron James”, pubblicato da 66thand2nd; Giuseppe Pastore, il 24 novembre alle 21:15, che illustrerà “Ma che Coppa abbiamo noi. La maledizione europea della Juventus.”, di 66thand2nd, Daniela Pes, vincitrice della Targa Tenco, in concerto, il 25 novembre alle 21:15 e Marco Gaetani, autore di un libro dedicato a Gianluca Vialli, “L’uomo nell’arena”, il 1° dicembre alle 21:15, sempre di 66than2d e, infine, il 13 dicembre, alle 21:15, Toscana Produzione e Pisa Jazz presenteranno Silvia Bolognesi 4Tet in omaggio a Gil Scott Heron. Per approfondire nel dettaglio il programma: www.comune.vicopisano.pi.it e per informazioni si può scrivere a [email protected]. Dettagli degli eventi sulla pagina del Teatro di via Verdi, sul sito e sui social del Comune.