"Le parole contano" al via

Al via da domani a Vicopisano la settima edizione del festival “Le Parole Contano”, che dal 18 al 28 settembre torna a illuminare il borgo medievale con dieci giorni di incontri gratuiti, tra torri, giardini e piazze, in cui le parole diventano strumenti di incontro e visione. Il programma intreccia letteratura, filosofia, storia, scienza, sport, geopolitica, attualità e musica, con scrittori, scrittrici, filosofi, giornalisti, musicisti e artisti. Tra gli ospiti più attesi: Massimo Carlotto con A esequie avvenute (Einaudi); Marco Malvaldi con Piomba libera tutti! (Sellerio); Teresa Ciabatti con Donnaregina (Mondadori); Daria Bignardi con Stefano Sgambati e Silvia Righini, per il podcast live Parlarne tra amici; Edwige Pezzulli, con il talk Con gli occhi verso il cielo. Un dialogo su noi e l’universo; Giampaolo Simi con Tra lei e me (Sellerio); Giuseppe Pastore con La bomba. Lo spettacolo di Alberto Tomba (66thand2nd); Simone Tempia con Vita con Lloyd (Rizzoli); Tommaso Greco con Critica della ragion bellica (Laterza). E ancora: concerti, talk, workshop su tecnologia e innovazione, spettacoli dal vivo come la proiezione di Metropolis musicata live. Il cuore dell’edizione 2025 è il tema “Cartoline dal futuro”, un invito a guardare avanti e tracciare nuove strade.

Il festival cresce ancora: più eventi, più ospiti, più partecipazione, mantenendo saldi i suoi valori – gratuità, accessibilità, innovazione e sperimentazione come linfa vitale della cultura. Anche con questa iniziativa Vicopisano si conferma e si qualificA come Città che legge e il suo ecosistema culturale, di cui la Biblioteca Comunale rappresenta il cuore pulsante, tra le più importanti della provincia di Pisa, non solo per i suoi numeri.

Il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci ha fatto anche il punto sullo stato dell’arte del restauro e dell’ampliamento del Teatro di Via Verdi: la riapertura è prevista nei prossimi mesi, grazie al contributo determinante della Fondazione Pisa, a cui si sono aggiunti fondi comunali, per un valore complessivo di circa 350.000 euro. Il progetto ha previsto la realizzazione di un giardino affacciato sulle antiche mura, di una stanza esterna in vetro e la valorizzazione dei reperti archeologici emersi durante i lavori, presentati in modo suggestivo e innovativo.

Il festival è promosso da TheThing Promozione Eventi, con il patrocinio del Comune di Vicopisano e il sostegno della Fondazione Pisa.