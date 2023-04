Le paniere sulla ‘collina tosca’

La Pasqua nel comprensorio del Cuoio ha il profumo dei fiori portati in sfilata nel borgo di Santa Maria a Monte. L’appuntamento è lunedì, a Pasquetta, con la tradizionale Processione delle Paniere, in onore della patrona Beata Diana Giuntini. Le paniere sono cesti fioriti offerti come dono dalle contrade che vengono portate sulla testa dalle ragazze. Un omaggio ai colori della primavera e delle radici del borgo. Una sfilata che evoca il miracolo attribuito alla patrona: la trasformazione del pane in rose e fiori. La Processione delle Paniere inizia lunedì pomeriggio, intorno alle 18 in via Costa nelle vicinanze dell’antica chiesa di San Dalmazio, ai piedi del colle, e raggiunge la Collegiata di San Giovanni Apostolo ed Evangelista. Un evento culturale oltre che religioso e tradizionale che si inserisce nel più ampio programma del Festival d’Europa che comprende anche la giornata di martedì. Un modo per far conoscere i piccoli grandi tesori nascosti a Santa Maria a Monte. Nel pomeriggio di lunedì, dalle 15, infatti è prevista l’apertura gratuita con visite teatralizzate dei poli museali del centro storico: l’area archeologica La Rocca, l’annesso museo civico Beata Diana Giuntini, il museo Casa Carducci che ospita la mostra permanente "Tenero Gigante" del pittore Antonio Possenti, infine si potrà salire sulla Torre dell’Orologio. Ci sarà anche la possibilità di conoscere la città sotterranea: una rete di cunicoli e cisterne che corre sotto le abitazioni. Una festa di sport per San Miniato con Pasqualando, la due giorni di gara ciclistica a Ponte a Egola durante la Pasqua per categorie maschili e femminili. Oggi, sabato, le gare per juniores, donne open, under 23 e giovanissimi; mentre domenica quelle per esordienti e allievi maschili e femminili, gara finale di hand bike. Spirito di fratellanza a Montopoli in Val d’Arno con la consueta processione degli angeli del lunedì di Pasqua. Lunedì dell’Angelo all’insegna del marcato a Castelfranco di Sotto con il consueto appuntamento con il mercato in piazza XX Settembre. Una giornata di mercato straordinario con l’allestimento di circa 120 banchi dei più svariati generi.