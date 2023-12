Le Notti di Talento brillano per Jo. Il grande cuore della "Leopolda"

Il grande cuore della Leopolda gremita e degli artisti di Notti di Talento per Jo, lunedì sera ha sostenuto le cure della bambina di Tirrenia, affetta da una rara malattia, e i progetti della sua famiglia per importare anche in Italia un’assistenza sanitaria specifica a questi piccoli pazienti. E alla fine la serata promossa dall’associazione Mediterranea music, e realizzata grazie al supporto delle aziende partner (Devitalia, Jungler, Studio Mezzanotte, Cosmopolitan Hotels, Seven Stars ed Edilcentro) ha permesso di raccogliere una buona somma da devolvere all’associazione I sogni di Jo (iban IT46Q0503414055000000002407 codice swift BAPPIT21T81) una bella somma. Un piccolo gesto, una goccia nel mare che comunque permette a questa bambina di guardare con più fiducia al futuro.

Lo spettacolo condotto da Leonardo Ghelarducci e Stefano Bini, con la direzione artistica di Alex Leardini e la produzione di Michele Ammannati, ha incantato i tanti spettatori presenti con un giusto mix musica e danza dal sapore natalizio: a cominciare dall’overture a tema dei Piccoli cantori di San Nicola e Santa Lucia fino alla rivisitazione della tradizione con le voci del coro Bonamici pop voices di Letizia Pieri della scuola Bonamici di Angelica Di Taranto. In mezzo la qualità dell’offerta musicale di Notti di Talento, il contest dei giovani artisti di cui La Nazione è media partner: con le meravigliose interpretazioni di Rachele De Santis ed Eleonora Pischedda, rispettivamente vincitrici delle prime due edizioni del talent, e delle struggenti esibizioni di Francesco Di Fiore e Leonardo Rossi, che avevano conquistato la giuria delle edizioni invernale ed estiva che ha assegnato loro il premio della critica.

A rendere unico lo show l’energia della danza con le esibizioni delle scuole di danza Proscaenium di Laura Silo, GaddiDanza di Patriza Gaddi e Artemix di Silvia Mugnai. Ospiti d’eccezione il cantautore pisano Valerio Simonelli e la cantante livornese Marina Ardimento che hanno presentato in anteprima esclusiva il loro nuovo progetto musicale Twogether, un intimo dialogo musicale tra due splendide voci che duettano sulle note di pianoforte e chitarra le hits più celebri e quelle del momento. Francesco, il Babbo natale della Croce Rossa ha allietato i più piccoli.

Gab. Mas.