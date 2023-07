Pisa, 5 luglio 2023 - «Le Mans mette d’accordo tutti: i grandi campioni della Formula 1 e gli uomini di tutti i giorni, gli appassionati e gli uomini d’affari». Si è tenuta lunedì sera, allo spazio “La Nunziatina”, la presentazione del libro “24 Ore di Le Mans: 100 anni di una corsa leggendaria” di Mario Donnini, da 30 anni giornalista di Autosprint. Ospite dell’evento nella rassegna di Scrittori in Borgo, Roberto Lacorte, imprenditore pisano e pilota d’esperienza nel mondo dell’endurance, che quest’anno ha corso la sua sesta Le Mans. «È un gentleman driver», lo definisce Donnini, «deve trovare le sostanze per correre, da tutto se stesso per passione, è un modo diverso di approcciare le corse, rispetto ad un Hamilton o un Alonso».

Un libro che racconta una storia lunga 100 anni, fatta di motori, uomini e sogni. E il racconto, attraverso gli occhi dei protagonisti, di una Le Mans storica, quella di quest’anno, che ha visto il ritorno e la vittoria della Ferrari dopo 50 anni con la 499P. Un trionfo leggendario e inaspettato, forse non destinato a ripetersi presto, concordano entrambi i protagonisti della serata. «Credo molto nella magia e Le Mans è una bestia strana: magari la prima volta ti da tanto, ma la seconda volta non è detto che tu riesca a centrare la vittoria di nuovo», spiega Donnini. «È lei (Le Mans) che decide chi vede la bandiera a scacchi e chi vince. Quest’anno ad esempio avevamo buone possibilità di vincere, ma nella notte la nostra macchina si è schiantata e abbiamo perso tempo nel ripararla, abbiamo comunque tagliato il traguardo», racconta Lacorte. L’incontro è stato moderato da Tommaso Strambi.

La 24 Ore di Le Mans, dopo 100 anni, è ancora una delle sfide più affascinanti del motorsport. E

sentirne il resoconto da chi vive di questo sport è ancora più emozionante.

Giulia De Ieso