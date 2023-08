Le mamme di Pisa si alleano "Donne al lavoro e di fretta Una rete sul web per aiutarci"

di Enrico Mattia Del Punta

Si chiama "Le mamme di Pisa e affini", il gruppo Facebook creato ormai otto anni fa da Laura Balbarini, mamma e direttrice marketing di un importante albergo della Versilia. "Siamo mamme (e affini) lavoratrici e abbiamo bisogno di un network di situazioni sicure per gestire i nostri cuccioli e le cucciole" recita la descrizione della pagina che raccoglie più di 3 mila membri iscritti tra Pisa e provincia. Il gruppo molto attivo è un vero e proprio strumento nelle mani dei genitori, utile a scambiarsi consigli e segnalare attività per bambini e bambine. La pagina si pone l’obiettivo di aiutare le mamme a gestire lavoro e maternità.

"Siamo professioniste e crediamo in un futuro migliore dove le mamme potranno lavorare e dedicarsi ai propri figli senza rinunciare alla maternità" continua la descrizione. Ma com’è nata l’idea? "Mi ero separata da poco e avevo un lavoro molto impegnativo – racconta la fondatrice e amministratrice del gruppo Laura Balbarini -. Avevo bisogno di una rete di contatti con cui scambiare suggerimenti relativi alle attività sul territorio. Pian piano è diventato un luogo sicuro dove trovare informazioni su luoghi di ricreazione, consigli su come passare il tempo libero con i bimbi o persone fidate per baby-sitting".

"Non è assolutamente focalizzato sull’aspetto economico – ci tiene a sottolineare Balbarini che precisa come il ruolo di moderatrice non sia affatto un lavoro da poco -. Ci tengo che il gruppo mantenga un certo livello. Filtro tutti gli annunci di vendita o le ricerche di mercato, che cancello immediatamente". L’obiettivo del gruppo, infatti, rimane lo scambio di esperienze per aiutare i genitori a navigare nelle acque tempestose della vita madre-lavoratrice, ma anche "padri separati, o una coppia con due madri o due padri, nonni e amici, insomma – spiega Balbarini -, il gruppo è fatto per chiunque graviti introno alla famiglia e ha bisogno di una rete per non rimanere da soli".

La pagina Facebook è cresciuta nel tempo tanto da far pensare alle sue sorti nel prossimo futuro: "Ormai mia figlia è cresciuta – commenta la fondatrice -. Per ora sono ancora molto motivata a mantenere in vita il gruppo, ci sono tante giovani coppie che si avvicinano e chiedono consigli. Tanti che si trasferiscono a Pisa e hanno bisogno di aiuto, ma anche persone che decidono di regalare le vecchie culle, i vestiti o gli oggetti dei bimbi ormai cresciuti. Tante belle iniziative che mi fanno pensare che il gruppo debba rimanere in vita".