Le lacrime e l’appello: "Serve l’aiuto di tutti"

E’ finito con le lacrime e la commozione (nella foto) di alcuni dei presenti l’incontro di venerdì pomeriggio al circolo Acli di via Ivizza tra i soci e il sindaco Michele Conti. Una giovane donna non ha trattenuto la commozione sapendo che lo storico centro sociale "Don Bosco" attivo da oltre 70 anni rischia definitivamente di sparire dopo che la parrocchia Santa Maria Ausiliatrice, fortemente indebitata, ha deciso di vendere i locali di sua proprietà a un privato che sulle ceneri di un luogo dentro al quale sono passate generazioni di pisane costruirà un complesso immobiliare. All’incontro era presente anche il presdente delle Acli provinciali, Andrea Valente. Conti ha soprattutto ascoltato i racconti e le richieste di aiuto di tanti i soci e ha offerto la disponibilità dell’amministrazione a individuare possibili soluzioni. Tutte però ancora da individuare e con la necessaria compartecipazione delle Acli provinciali o nazionali. Se infatti si dovessero individuare immobili comunali dove poter far rivivere l’attività del circolo sarà necessario procedere con un bando pubblico di assegnazione, seguendo una modalità consolidata in questi anni. Insomma, un futuro tutto ancora da scrivere di fronte a un presente che fa malissimo. E le lacrime dei soci dell’altro giorno, come la tanta gente accorsa ieri per l’ultimo brindisi, testimoniano una storia bruscamente interrotta e che, nei suoi ultimi capitoli, è stata forse sottovalutata da chi avrebbe potuto cercare una via d’uscita diversa. Ora, è il ragionamento che si fa a Palazzo Gambacorti, "serve il contributo di tutti, a cominciare dalle Acli nazionali per capire se c’è la possibilità di accedere a contributi o altre linee di finanziamento che permettano di riprendere al più presto l’attività".

Gab. Mas.