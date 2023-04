Le infrastrutture per la costa Il ministro Salvini oggi a Pisa a confronto con gli industriali

"Pisa e le infrastrutture e le infrastrutture della Costa" è il tema cardine dell’assemblea dell’Unione Industriale Pisana - in programma oggi, dalle 11.30, nell’Auditorium Giovanni Alberto Agnelli della sede Uip alla quale interverrà anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. L’Unione Industriale Pisana prosegue, su impulso del presidente Andrea Madonna, nell’azione di analisi e di spinta rispetto al tema delle infrastrutture e del loro ammodernamento nell’area della provincia di Pisa e della Costa toscana. "Da anni - spiega una nota di Uip – questo ampio territorio, che è sede di importanti realtà e distretti produttivi, emblematici del made in Italy nel mondo, si aspettano e chiedono concreti interventi per correre alla stessa velocità della Toscana centrale e delle regioni più avanzate e produttive.

La scaletta della mattinata prevede, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Pisa Michele Conti e del presidente della Provincia Massimiliano Angori, gli inteeventi del presidente UIP Andrea Madonna, del direttore del Centro Studi Ance Flavio Monosilio, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del vicepresidente di Confindustria Maurizio Marchesini. L’intervento del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini chiuderà l’assemblea. A seguire Salvini sarà a pranzo con i militanti a sostegno del sindaco Conti.