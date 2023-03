Le figure più richieste sul territorio

Tantissime e variegate le figure ricercate dalle aziende del territorio in occasione del Talent Day: consulenti assicurativi, autisti per noleggio auto con conducente e per mezzi pesanti, addetti per pulizie, lavapiatti, receptionist, segretari, impiegati amministrativi, social media manager, addetti al marketing e comunicazione, operai agricoli, ma anche cuochi e aiuto cuochi, camerieri, barman, banconisti e dj. Le imprese balneari cercano bagnini e manutentori per la stagione estiva, Molte anche le professioni specializzate, come periti elettronici ed elettrotecnici, periti meccanici e meccatronici ed elettricisti.