Le donne e l’arte: la rassegna. Art View Festival 2024 a Cascina

Nove giorni dedicati alle donne nell’arte, un omaggio a quelle personalità femminili che attraverso la loro forza e creatività, sono riuscite ad emergere nella storia dell’arte a lungo dominata da figure maschili. Incontri, mostre, spettacoli e concerti con artisti, critici, esperti e scrittori internazionali alla Città del Teatro. Sono gli ingredienti dell’ Art View Festival 2024: l’evento, organizzato da Fondazione Sipario Toscana con il contributo di Fondazione Pisa, e la partnership di Finestre sull’Arte, nasce in occasione dei trent’anni dello spazio artistico eccezionale in Italia per storia, dimensione e vocazione. All’inaugurazione presenti Stefano Del Corso, presidente di Fondazione Pisa, Pierpaolo Tognocchi presidente di Fondazione Sipario Toscana, il sindaco di Cascina Michelangelo Betti, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e, in rappresentanza della provincia, Cristina Bibolotti. "Siamo orgogliosi di aver terminato i lavori alla copertura della struttura, che oggi è composta da pannelli solari, con un considerevole risparmio energetico, tutti lavori realizzati durante la stagione teatrale, che è stata importante e con grandi riscontri di pubblico: siamo passati da 14.500 spettatori della stagione passata a 24.500" ha affermato Tognocchi.

La scelta di Fondazione Pisa di appoggiare questa iniziativa trova l’entusiasmo di Del Corso: "Questo evento meritava attenzione per la varietà artistica che contiene, a Palazzo Blu poi trovano spazio le opere di Artemisia Gentileschi, una delle protagoniste del festival. Ricordo che chi assisterà allo spettacolo di iggi potrà visitare le sue opere gratuitamente".

La Città del Teatro è uno spazio libero che ha la capacità di accogliere la creatività, come ha ricordato Mazzeo: "È un unicum a livello nazionale. Credo che le istituzioni abbiano il dovere di cogliere la capacità creativa di questo luogo, da qui possono partire produzioni che oltrepassino i confini del nostro territorio". Il concetto dell’unicità di questa realtà è stato sottolineato anche da Cristina Bibolotti: "È un luogo dove si respira e si vive l’arte, che unisce le generazioni, sono orgogliosa di essere qui perché sono cascinese, e come rappresentante delle istituzioni mi sento di dire che noi crediamo molto in questo teatro. Gli investimenti economici e di tempo e passione che ci impieghiamo ci rendono orgogliosi, la sistemazione della struttura segue linee green, ed è uno spazio unico in Europa che ospita anche la produzione, alzandone così il valore culturale"

Dopo i saluti istituzionali, Cristina Acidini, soprintendente del Polo museale della Città di Firenze, ha dato il via ufficiale al festival con la Lectio Magistralis "Le donne nell’arte".

Alessandra Alderigi