Le corse al galoppo oggi a San Rossore

Il convegno infrasettimanale oggi all’ippodromo di San Rossore è dedicato alle isole del nostro desiderio (estivo), cioè ad alcune delle più belle isole dell’arcipelago toscano. Ed è proprio il premio “Arcipelago toscano” al centro del convegno, un handicap sulla distanza dei 1300 metri che vede otto cavalli al via. Falconetta, che aveva mostrato cenni di forte rinascita, torna a proporsi come la cavalla da battere godendo anche dell’ottima monta di Dario Vargiu. Non trascureremmo neppure la chance di Goinga Fast, la cavalla di Pier Luigi Giannotti già autrice di un’ottima performance sul prato degli Escoli. La differenza dl peso di ben undici chili potrebbe far pendere la bilancia verso di lei. La corsa è riservata alle femmine così come è riservato alla femmine l’altro handicap di buona moneta, il premio “Giannutri” sulla distanza dei 1900 metri. Qua si confrontano in dieci con un escursione di pesi che va dai 62 chili di Rexertive ai 50 chili di So Smooth che tenta il colpaccio. Ancora una cavalla di Giannotti – Ladridibiciclette, peraltro superimpegnata nel periodo – potrebbe dire la sua. Interessante, fra le altre corse, il premio “Gorgona”, “vendere” per puledri sui 1500 metri.

L’esito clamoroso di alcuni cavalli acquistati “a vendere “ quest’anno a San Rossore potrebbe accendere l’attenzione visto che che quattro dei sette puledri in gara sono di scuderie prestigiose quali quelle dei Botti di Cenaia e di Barbaricina. Sette corse in programma, si inizia alle 14,30; questi i nostri favoriti. I corsa-Corona Drago, Capitan Renaccio; II-Secret Image, Creet; III- Valda, Make ends Meet; IV-Hold On, Amyntas; V-Exertive, Ladribiciclette, So Smooth; VI-Falconetta, Goinga Fast, Robella.