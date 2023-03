"Le avventure di pesce Gaetano"

Domenica 12 marzo alle 17 alla Città del Teatro di Cascina sarà in scena lo spettacolo interattivo per bambini dai 3 anni: "Le avventure di Pesce Gaetano" della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro. Lo spettacolo è ispirato al libro Il pesciolino nero di Samad Behrangi e vede in scena Vania Pucci con i disegni di sabbia dal vivo e le animazioni digitali di Ines Cattabriga.

In scena un’artista multimediale muove i personaggi realizzati in digitale e li fa interagire con l’attrice ed una sand artist scolpisce, modella, disegna con la sabbia con straordinaria abilità creando ambienti e situazioni che tramite una video camera vengono proiettate in diretta.

Le avventure di Pesce Gaetano è una storia che una nonna Pesce racconta ai suoi 12.000 figli e nipoti, tutte le sere in fondo al mare. È la storia di Gaetano, un pesciolino curioso dalla grande coda che è nato nella sorgente, lassù sulle alte montagne.

Prima di addormentarsi guarda il cielo pieno di stelle e sogna di fare un grande viaggio e di andare a scoprire il mondo. Un giorno decide di partire e l’unico modo per andar via dalla sorgente è gettarsi nella cascata … inizia con questo atto di coraggio la sua avventura.