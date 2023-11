Le auto in sosta bloccano i bus, scatta la denuncia

Pisa, 16 novembre 2023 – Autolinee Toscane (At) presenterà denuncia per interruzione di pubblico servizio verso quegli automobilisti che, ieri a Pisa, «lasciando la propria auto in sosta illegale hanno bloccato il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico di linea».

Lo annuncia la stessa azienda. È successo ieri, spiega una nota, in corrispondenza della intersezione tra via Garibaldi e via Flamini, dove le corse di sette linee di bus, urbane ed extraurbane, utilizzate in particolare per il trasporto scolastico, sono rimaste interdette dalle 13:16 alle 14:01.

Secondo l'azienda «oltre al disservizio procurato agli studenti sulle corse direttamente interessate, sono saltate anche tutte le coincidenze al nodo di interscambio del Park Bologna, a Cenaia e a Casine, con grave disservizio per l'utenza scolastica».