"Le associazioni per tenere aperti i luoghi storici"

"Le associazioni sono una risorsa per la città: proporrò a Michele Conti, se rieletto sindaco, di sottoporre alle associazioni pisane un patto per valorizzare i nostri monumenti". Così Riccardo Buscemi, candidato consigliere comunale di Pisa con la Lista Forza Italia Udc-Pli. "Abbiamo tantissimi monumenti comunali chiusi al pubblico o non fruiti adeguatamente dai pisani – prosegue Buscemi. – Penso alla Sala delle Baleari, aperta solo per il consiglio comunale o per cerimonie e convegni; alla chiesa della Spina, aperta solo per mostre; alla Torre della Cittadella, sempre chiusa, al tumulo etrusco. Occorre un patto con le associazioni perché si impegnino, dietro idoneo contributo economico, a mantenere aperti, con orari e giorni definiti, gli spazi artistici e storici comunali, secondo calendario e orari ben definiti. Allo stesso modo si potrà salire sulla Torre della Cittadella, con le garanzie di sicurezza, il sabato o la domenica, e ammirare dall’alto un panorama mozzafiato. Per la chiesa della Spina ho poi un programma particolare: il luogo, tuttora consacrato, deve essere riaperto al culto, è uno dei simboli della città. Con il concorso delle attività delle Associazioni, essa può essere aperta con continuità al culto e al contempo ospitare mostre o altre iniziative culturali compatibili con la sacralità dell’edificio. Potremmo essere coinvolti gli studenti delle scuole cittadine, con i progetti dell’alternanza scuola lavoro. Lo abbiamo già sperimentato con la Cappella Sant’Agata e alla Chiesa dei Cavalieri, grazie all’attività di alcune associazioni. Si tratta ora di migliorare questo modello di collaborazione, estendendolo ad altri monumenti della città, appartenenti al Comune o ad altri enti, perché i nostri spazi per continuare a vivere devono essere aperti, altrimenti sono destinati a morire inesorabilmente.