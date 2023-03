L’azienda Esperienza e innovazione

Abbiamo intervistato Riccardo Nannipieri, coordinatore marketing & comunicazione di Autolinee Toscane, per farci spiegare in cosa consiste rinnovare un’azienda di trasporti per renderla più attenta alla questione ambientale.

I mezzi di trasporto pubblici riducono i veicoli in circolo e l’inquinamento causato da questi. Essi stessi però sono mezzi impattanti, come renderli migliori per l’ambiente?

"Sicuramente scegliere un mezzo pubblico invece di uno proprio è già un progresso per l’ambiente. Abbiamo creato, comunque, programmi volti a ridurre le emissioni e prevenire l’inquinamento, quali progetti per lo sviluppo di bus elettrici previsti a Firenze, Lucca, Prato e Arezzo. Inoltre è previsto l’acquisto di bus tradizionali dai minimi livelli inquinanti poiché dotati di motori Euro 6+ (standard europei)".

Quali sono i bus attuali e quali saranno i futuri?

"AT conta 2609 autobus: 200 presi nel primo anno, tra extraurbani e urbani, tutti con motori Euro 6+. Nel 2023 saranno acquistati 170 nuovi bus (102 urbani e 68 extraurbani) e tra il 2024 e il 2026 ci saranno 176 nuovi bus urbani elettrici".