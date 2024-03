L’avvocato scrittore. Gabriele D. Puccini e il suo primo romanzo

Un mondo che tende all’amoralità, tra sociopatici, anaffettivi e personaggi completamente privi di empatia. Una cittadina di provincia, apparentemente tranquilla, abitata da una serie di ‘miserabili moderni’. E’ Alfena (nome immaginario che rimanda, omaggia e ricorda Pisa città Alfea) ed è la creatura di Gabriele D. Puccini, avvocato pisano al suo romanzo d’esordio. "Gli abissi dello stagno"- questo il titolo - è una raccolta di racconti crudi e disturbanti, nella quale dominano i sentimenti primordiali più negativi e i pensieri più intrusivi, che da sempre l’uomo cerca di nascondere e sedare. "Sono sempre stato un lettore appassionato di thriller psicologici e gialli, e negli anni avevo scritto qualche racconto. Il tempo, il desiderio, la spinta a mettere insieme tutto – trovando un filo logico trai vari racconti – è arrivata con la pausa forzata del covid". Nato a Pisa nel 1976, terzo figlio di un medico cardiologo e di una professoressa, è sposato con Lisa. Grande appassionato di sport, tifosissimo del Pisa, ha scoperto la scrittura da adulto. A fare da fondamenta ai suoi protagonisti e alle vicende che si susseguono nel libro non poteva che esserci (anche) l’esperienza professionale, oltre che una buona dose di fantasia: "Come avvocato sono costretto a confrontarmi con la realtà. Incontri, situazioni, antropologia umana in tutte le sue sfaccettature. Da qui forse ha preso forma il mondo che racconto, in cui eventi tragici e drammatici vengono vissuti come fossero la normalità, con una piattezza emotiva che riscontro, spesso, anche nella vita. Tutto narrato senza cedere allo splatter o eccedere nella crudezza ma in chiave tragicomica". Il libro – in uscita il4 aprile - è nato grazie ad una campagna di crowdfunding su "bookabook" che ha consolidato un primo ‘zoccolo’ di lettori. In attesa della presentazione di debutto già in programma (la data sarà svelata a breve) in una libreria pisana.

Francesca Bianchi