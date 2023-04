L’avvocato della Casa della Donna "Corro per Conti, sindaco concreto"

di Gabriele Masiero

PISA

"Mi impegnerò per realizzare all’interno del Comune uno sportello contro la violenza di genere. Ma lo dico subito, la mia è una scelta personale, da cittadina convinta dall’agire politico di un amministratore concreto che ha anteposto gli interessi della comunità a quelli dei singoli partiti". Così l’avvocato Maria Concetta Gugliotta, penalista specializzata nella violenza di genere e nei maltrattamenti familiari, annuncia la sua scelta di candidarsi con la lista civica Pisa al centro a sostegno del sindaco Michele Conti. "Ho scelto la persona, non la coalizione - spiega - l’uomo che ha messo i cittadini davanti a tutto e che in questi cinque anni non ha mai smesso di ascoltare le loro istanze e provare a trovare soluzioni. Sarà anche la cifra del mio impegno politico".

Pensa che servano più donne in politica?

"Penso che le donne abbiano una marcia in più e serva saperle giudicare per le capacità e non solo selezionarle con le quote rosa. Ho visto che alla presentazione della coalizione di Martinelli tra i dirigenti delle forze politiche ce n’era una sola. Peccato".

Ha difeso Patrizia Pagliarone nel processo contro Buscemi, che gli è costato il posto da assessore nella giunta di Conti.

"Il mio impegno politico è una scelta personale, non ha niente a che vedere con il mio impegno professionale, da cui acquisirò solo competenze specifiche. Non certo i casi giudiziari".

Eppure il suo nome evoca molto anche negli ambienti femministi. Come la prenderanno? In fondo si candida in un campo a loro avverso.

"Credo che in una formazione civica chi sceglie di fare politica lo faccia partendo dalle proprie competenze e portando un bagaglio di esperienze da mettere al servizio della comunità. Io l’ho fatto con questo spirito di servizio e ho trovato un gruppo di persone che la pensa nello stesso modo".

Che messaggio vuole mandare alla Casa della donna?

"La Casa della donna, con la quale ho avuto numerosi momenti di confronto e collaborazione, è composta da persone di straordinaria qualità e competenza. Non faccio appelli. Credo che le persone che si impegnano politicamente, a maggior ragione se a titolo personale come ho fatto io (il mio studio legale è estraneo a questa esperienza) e in un contesto civico, debbano essere giudicate per le loro competenze. Sono sicura che già oggi facciano le loro scelte basando i loro convincimenti su questi aspetti".