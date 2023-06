Lavoro, la domanda cresce a giugno In programma 3.840 assunzioni

Sono più di 11mila i lavoratori richiesti dalle imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa a giugno 2023. L’ingresso nella stagione turistica mantiene ancora su livelli elevati la richiesta di personale nei servizi, ma anche il comparto industriale presenta segnali positivi. Le costruzioni mostrano invece un rallentamento legato probabilmente al progressivo esaurirsi degli incentivi fiscali. A fronte di questi sviluppi, restano però elevate le difficoltà di reperimento di manodopera. è il quadro del giugno 2023 su un campione di quasi 2.500 imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa con dipendenti del Sistema informativo Excelsior, indagine su base provinciale realizzata da Unioncamere in collaborazione con Anpal ed elaborati dalla dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche ISR. "La dinamica della domanda di lavoro - commenta Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - presenta diverse sfaccettature. Il manifatturiero registra una crescente richiesta di assunzioni ed il turismo pare aver già effettuato parte degli ingressi, nelle costruzioni si intravedono primi segnali di rallentamento. Ma continua a ripresentarsi la questione del mismatch domanda-offerta di lavoro. Per affrontare questa sfida, è importante favorire questo ‘incrocio’ attraverso l’alternanza scuola-lavoro. La Camera di Commercio ha appena pubblicato un bando per dare visibilità ai racconti di alternanza ideati e realizzati dagli studenti delle scuole e a breve saranno disponibili contributi per facilitare la scelta di percorsi formativi e professionali in linea con le esigenze delle imprese. Interventi che vogliono favorire la crescita delle imprese garantendo loro forza lavoro qualificata in linea con le dinamiche del mercato". Dopo il calo di maggio, la domanda di lavoro delle imprese pisane torna a crescere nel mese di giugno del +6% per 210 unità in più rispetto a giugno 2022, e 3.840 assunzioni programmate. Ma le difficoltà nel reperimento dei profili richiesti da parte delle aziende pisane nel mese arrivano al 41% delle figure offerte, in lieve crescita rispetto a giugno 2022. La mancanza di candidati incide del 27%, in aumento di quattro punti percentuali rispetto a 12 mesi fa (quando c’era ancora il reddito di cittadinanza) seguita da preparazione inadeguat stabile all’11%). . Dal punto di vista contrattuale, il 20% del totale delle assunzioni previste a giugno 2023 avverrà con contratti stabili, a tempo indeterminato (14%) o di apprendistato (6%), mentre per il restante 80% verranno proposti contratti a termine: a tempo determinato (58% delle entrate programmate), in somministrazione (16%) o con altre forme contrattuali (6%).