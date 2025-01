Lavori: partiti gli interventi per migliorare l’illuminazione sulle strade di San Giuliano

San Giuliano Terme (PI), 9 gennaio 2025 – Partite le operazioni del Comune di San Giuliano Terme per l'implementazione delle linee di pubblica illuminazione e di ripristino dei punti luce incidentati o danneggiati. Gli interventi lanciati dall'amministrazione comunale vogliono perseguire il miglioramento delle condizioni di sicurezza e l’aumento del livello illuminotecnico delle viabilità coinvolte.

"I lavori sono partiti e stanno proseguendo meteo permettendo – spiega l'assessora ai lavori pubblici Fabiana Coli –. Intanto sono terminati gli interventi di ripristino di punti luce sulla strada Vicarese, sulla via vecchia di Cisanello e in via Pidemonte in località le Maggiola, mentre sono in corso alle intersezioni tra le vie Puccini e Bellini e tra le vie San Jacopo e Martraverso, i cinque fotovoltaici in via Matteotti in località Canova e in via di ultimazione a Pappiana. Prossima tappa, il montaggio dei punti luce fotovoltaici tra via delle Murella e via Castelnuovo a Madonna dell'Acqua".

"Implementiamo e ripristiniamo i punti di illuminazione nell'articolata viabilità sangiulianese grazie ad un quadro economico di oltre 240mila euro", aggiunge il sindaco Matteo Cecchelli.

Gli interventi previsti

Le estensioni delle linee di pubblica illuminazione presenti interesseranno le seguenti frazioni e località: Campo: via Copernico, fino a via Traversagna e in via Marconi; Colognole: via Don Sturzo, fino alla scuola materna della frazione e in via Banti a partire dalla chiesa; Arena Metato: intersezione di via delle Murella e via Guido Castelnuovo, con valutazione di inserimento di due punti fotovoltaici; Mezzana: via XXV Aprile; Pappiana: via Bettinelli, nei pressi della scuola primaria “Verdigi”; Pugnano: installazione di un punto di pubblica illuminazione, con alimentazione fotovoltaica in via Cignani; Rigoli: via del Molino, nei pressi del passaggio pedonale; San Giuliano Terme: installazione di un punto di pubblica illuminazione in via Collodi, nei pressi dell’ingresso posteriore della scuola secondaria “Nelson Mandela”; località Canova: installazione indicativa di 5 punti fotovoltaici; San Martino Ulmiano: in via Gigli.

In alcune delle viabilità elencate, è prevista anche l’installazione di lampioni stradali fotovoltaici, in quanto le zone sono al momento sprovviste di impianto di illuminazione pubblica e la realizzazione di nuove linee di pubblica illuminazione risulta alquanto onerosa e non di immediata concretizzazione.

Il progetto prevede altresì il ripristino di 30 pali della pubblica illuminazione danneggiati da cause esterne, di seguito elencate: strada Vicarese tra Colignola e Ghezzano; via delle Murella, Madonna dell’Acqua; via Pindemonte, località Le Maggiola; via Turati, località Ponte d’Oro; via M. L. King, capoluogo; intersezione tra le vie Puccini e Bellini a Ghezzano; via Pietro l'Aretino ad Arena Metato; via vecchia di Cisanello e via Lorenzo il Magnifico a Ghezzano; intersezione tra le vie San Jacopo e Maltraverso a Madonna dell’Acqua; via Toniolo a Campo; via Boito a Orzignano; via Carducci a Ghezzano; piazza Berlinguer ad Arena Metato; strada Aurelia e via Pietrasantina nel tratto di Madonna dell’Acqua; viale Boboli, capoluogo; via Cherubini a Pappiana; via Mazzini a Pontasserchio.