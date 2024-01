Lavori di somma urgenza a Marina di Pisa. Dal primo febbraio fino al trenta di aprile

Lavori di somma urgenza a Marina, una determina del Comune di Pisa autorizza la Motonave "Filippo", della ditta "Sales" ad eseguire i lavori relativi al rifiorimento delle celle n. 1,2,3 e 4 in corrispondenza del tratto compreso tra via Tullio Crosio e piazza della Baleari a Marina di Pisa per il periodo che va dal giorno 1° febbraio 2024 al giorno 30 aprile 2024. Dopo quindi, lo stop della nave del 20 dicembre scorso, per dei lavori di manutenzione precedentemente annunciati, il nuovo provvedimento del Comune di Pisa, pubblicato lunedì 22 gennaio sull’albo (sito ufficiale di Palazzo Gambacorti), individua una nuova fase temporale dei lavori che, secondo quando si legge, dovrebbero essere ultimati entro la fine di aprile.

L’intervento voluto dalla Regione Toscana è costato 1,5 milioni di euro, ed è arrivato dopo le due mareggiate che hanno duramente colpito il litorale causando allagamenti di attività commerciali e abitazione per una stima dei danni fatta da Confcommercio Pisa di 3 milioni di euro. Le mareggiate hanno di fatto lasciato sguarnita la cittadina.

I lavori di somma urgenza, infatti, alla luce di quanto accaduto hanno lo scopo di tamponare e coprire provvisoriamente i varchi del sistema di difesa idraulico costiero. Altra cosa invece sarà l’intervento, già annunciato dalla Regione, di completo restyling di tutto il sistema di dighe di Marina e al momento sotto studio da parte del Genio Civile in collaborazione con l’Università di Firenze. Quest’ultimo costerà secondo le stime fatte dalla Regione Toscana circa 6 milioni di euro.

L’ultima allerta maltempo (con venti previsti fino a 80 chilometri) è trascorsa senza problemi ma residenti e commercianti sono in ansia e chiedono che si faccia il prima possibile per gli interventi e la messa in sicurezza di tutta la costa.

E.M.D.P.