Lavori al passaggio a livello Disagi in arrivo a Putignano aspettando il sogno-sottopasso

Da lunedì partiranno i lavori di Rfi (rete Ferroviaria italiana) per l’adeguamento tecnologico e la messa in sicurezza del passaggio a livello di Putignano. Un intervento atteso da mesi, doveva essere realizzato in primavera, e che arriva solo alla fine dell’estate, mentre sembra essersi persa ogni traccia del dossier per il definitivo superamento del passaggio a livello con la realizzazione di un sottopasso (che ha già la copertura finanziaria per l’intervento) che risolverebbe, una volta per tutte, i disagi dei residenti del quartiere tagliato in due dalla linea ferroviaria Pisa-Firenze. "Da settembre dovremo tornare a bussare alla porta di Rfi per sbloccare l’impasse - ammette il deputato e capogruppo Lega in consiglio comunale, Edoardo Ziello - e riprendere in mano il progetto del sottopasso i cui lavori avrebbero dovuto essere già iniziati più di un anno e mezzo fa". Intanto, da lunedì il traffico veicolare in transito dal passaggio a livello di Putignano sarà interrotto per consentire lo svolgimento dei lavori che dovrebbero terminare il prossino 2 settembre. Da un paio di giorni nella zona sono stati affissi cartelli dattiloscritti di Rfi per segnalare l’inizio dell’intervento, che si svolgerà principalmente in orario notturno e consiste nell’installazione di sensori nell’asfalto nell’area compresa tra le barriere del passaggio a livello e i binari e nella collocazione di apparati tecnologici di sistema" capaci "di accrescere il livello di sicurezza e controllo della circolazione ferroviaria". L’area del passaggio a livello sarà delimitata a bordo strada, si legge nel progetto di Rfi, "da dissuasori in plastica ad elevata visibilità, uno strumento funzionale all’ìndividuazione della carreggiata che rimarrà invariata". Il tutto, aspettando il sottopasso. E sperando che il progetto non faccia come Godot.

Gab. Mas.