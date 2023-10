Lavori a Ospedaletto e modifiche al traffico per gli interventi di Acque Spa

Pisa, 11 ottobre 2023 – Modifiche alla viabilità nella zona di Ospedaletto a causa di una serie di interventi in corso di realizzazione da parte di Acque Spa per riorganizzare il sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue cittadino. Ad Ospedaletto, in particolare, Acque Spa sta attuando il progetto denominato “Pisa Sud Est” che porterà al completo recupero degli scarichi ancora presenti, indirizzandoli verso il depuratore di Oratoio, anch’esso interessato da lavori di potenziamento ed efficientamento. - Via le Rene, tratto compreso tra il civico 61 e l’intersezione con via Emilia: fino a mercoledì 8 novembre chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli eventualmente in sosta a tratti successivi di mt. 30, garantendo l’accesso pedonale ai residenti; per raggiungere Coltano da Ospedaletto sarà quindi necessario per tutta la durata dei lavori percorrere via del Caligi. - Dalle ore 07:00 del 12 ottobre 2023 fino alle ore 19:00 del giorno 25 ottobre 2023, saranno invece adottati i seguenti provvedimenti: via Bracci Torsi, tratto compreso tra il civ 84 e intersezione con via Gentili-via Scornigiana: divieto di sosta con rimozione coatta, divieto di transito veicolare consentendo comunque l’accesso alle proprietà laterali dei residenti e attività commerciali e senso unico alternato regolato da movieri nei tratti interessati dal cantiere. via Campigiana: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati su tutta la via e istituzione del doppio senso di marcia a con senso unico alternato a vista, a bassa velocità e con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente istituito adottando tutte le cautele del caso; via Gentili, da via Bracci torsi a via Campigiana: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati su tutta la via e istituzione del doppio senso di marcia a con senso unico alternato a vista, a bassa velocità e con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente istituito adottando tutte le cautele del caso. Modifiche alla viabilità nella zona di Ospedaletto a causa di una serie di interventi in corso di realizzazione da parte di Acque Spa per riorganizzare il sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue cittadino. Ad Ospedaletto, in particolare, Acque Spa sta attuando il progetto denominato “Pisa Sud Est” .

