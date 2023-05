"Lavorerò per portare le Universiadi a Pisa"

"Da anni la politica mi appassiona, ma mai mi ero messa in gioco. La spinta decisiva è arrivata dal cambiamento tangibile realizzato dal sindaco Michele Conti, in termini di progetti e infrastrutture, e, soprattutto, con il netto cambio di passo nel rapporto con i cittadini: confronto e ascolto continui che includono e rendono tutti parte di un disegno comune. E lavorerò per portare a Pisa le Universiadi". Frida Scarpa, avvocato, campionessa di fioretto si candida con Pisa al centro. "Un luogo in cui partecipazione e responsabilità si sono sostituite alla sterile contrapposizione tra superate ideologie, sempre più distanti dai bisogni della vita reale: è il progetto d che ho voluto abbracciare, condividendo la proposta di Conti per sollecitare l’impegno comune a costruire insieme soluzioni e programmi concreti per Pisa". "Mi impegnerò con attivismo, studio e vigilanza – dice – , per rendermi portavoce delle istanze dei miei concittadini: devo molto di ciò che sono alle esperienze maturate nello sport, generatore di benessere psicofisico, educativo, sociale ed economico e metterò a disposizione le mie competenze per potenziare questo settore, i suoi impianti e le associazioni sportive dilettantistiche anche nel delicato momento dell’imminente entrata in vigore della riforma dello sport che seguo da vicino come avvocato".

Infine, secondo la candidata, "sport e cultura devono camminare insieme e guardando alle nostre eccellenze universitarie il mio sogno è portare Pisa di nuovo alla ribalta mondiale con la candidatura per le Universiadi".