"Lavorerò per la tutela delle imprese pisane"

"Vorrei lavorare per la tutela delle imprese pisane, con scelte come avvenuto per esempio con il commercio ambulante per il quale l’assessore Pesciatini ha rinnovato le concessioni fino al 2034, per valorizzare il territorio conservando al tempo stesso le tradizioni della città". Così Alessandra Mugnetti, commercialista, presenta la sua candidatura con la lista civica Sviluppo e territorio a sostegno di Michele Conti.

Prima esperienza politica?

"Sì e ho deciso di mettermi in gioco perché vorrei contribuire in modo concreto al miglioramento della mia città. Ho scelto la lista Sviluppo e Territorio di Paolo Pesciatini perché il programma si prende cura di Pisa, con progetti diretti allo sviluppo di cultura, turismo e riqualificazione del territorio proseguendo nel lavoro svolto finora bene dalla giunta Conti".

Se eletta quali sono gli ambiti principali sui quali lavorerà? "Sono commercialista e consulente di management e conosco le necessità delle aziende sul territorio. Credo che il settore del turismo a Pisa sia l’elemento portante per l’economia della città. Il programma della nostra lista attento allo sviluppo culturale e turistico di Pisa che, grazie al lavoro svolto dall’assessore Pesciatini, è entrata per la prima volta a far parte dell’associazione Beni italiani patrimonio mondiale Unesco dopo aver dato vita anche al relativo Piano di gestione, potrà lasciare una città migliorata, evoluta e innovata a disposizione delle future generazioni che potranno beneficiare di nuove opportunità lavorative anche imprenditoriali".

Gab. Mas.