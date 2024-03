Lavoratori migranti e le nuove povertà

I dati del dossier lo dicono chiaro: "esiste una segregazione professionale dei lavoratori migranti, che sono sempre i lavoratori più poveri, quelli che svolgono i lavori più faticosi e rischiosi", ha detto Gessica Beneforti, segretaria della Cgil Toscana

alla presentazione de Dossier Statistico Immigrazione 2023, presentatoa Santa Croce sull’Arno, nell’ambito del progetto DiverCity, promosso dall’Associazione Arturo. "Ma esiste anche una segregazione che riguarda le donne, spesso impegnate solo nel lavoro di cura e poco occupate – ha aggiunto – . Questo è un tema che ci deve riguardare, perché il lavoro per le donne è uno strumento di emancipazione ed la più potente arma di prevenzione contro la violenza". ll Dossier, nel rapporto dedicato alla Toscana, indica infatti in 10.609 le persone straniere che nella regione, nel corso del 2022, hanno maturato i requisiti per la cittadinanza italiana. "E’ soprattutto questo fenomeno - si legge nel dossier - spia di un crescente radicamento delle comunità straniere sul territorio, che nel 2022 ha frenato la crescita degli immigrati ‘toscani’ che, altrimenti, sarebbe stata più rilevante (+2,7%) per quanto comunque, lontanissima dagli incrementi a doppia cifra registrati nel primo decennio del secolo". "Siamo di fronte ad una aggressione ai poveri - ha detto Don Armando Zappolini, presidente del Coordinamento nazionale comunità di accoglienza - perché le scelte che vengono fatte, da alcuni anni a questa parte, mirano in modo diretto e voluto ad impedire il soccorso ai poveri nel Mediterraneeo, ad impedire le azioni di accoglienza e integrazione. C’è una volontà ben precisa di rendere sempre più marginale e esasperata questa popolazione, questa umanità, perché si crei sempre di più un concetto di paura e di allarme che porti consenso elettorale".