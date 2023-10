L’autunno caldo del "Fortino"

Il Circolo Il Fortino di Marina lancia la sua programmazione per l’autunno: un fittissimo programma di iniziative che vanno dal nazionalpopolare (tornei di burraco, aperitombole, corsi di ballo e yoga) a programmi più decisamente culturali. Tra questi, qualcuno sarà riservato ai palati fini. Non mancano incursioni in campo musicale, con Anna Del Zotto, in campo sportivo, con Aldo Orsini, nella letteratura, con Giuseppe Meucci e, presto Piero Panattoni, un incontro con "Seconda Cronaca" dedicato ai piatti antichi della storia pisana. Sabato 28 primo appuntamento in calendario. Si tratta di una serie eventi che affiancano una "conferenza spettacolare", ovvero una narrazione integrata dalla visione di video speciali, di immagini, di musiche, di pezzi teatrali insieme con cene d’autore.

Il titolo è "narrar stupendo", ciclo dedicato al novecento e a personaggi che hanno stupito gli abitanti di questo secolo passato e che ancora oggi sono capaci di suscitare ammirazione, meraviglia, passione. Kurt Weill, Pasolini Picasso e Stravinskij, Jack Brel, Tina Modotti. A raccontare ci saranno Claudio Proietti, Paolo Giommarelli, Athos Bigongiali, Fabrizio Franceschini, Ida Niccolini, Ilario Luperini, Igor Santini, Fabiano Corsini, Astore Ricoveri, Veronica Risi. Si comincia dunque sabato 28 alle 18 con "Kurt Weill al fortino" con il maestro Claudio Proietti al piano e il soprano Silvia Regazzo e con una selezione di musiche di Lotte Lenya, Lou Reed, Teresa Stratass, William S. Borrows, Charlie Haden, Nick Cave: un concerto lezione alla scoperta dell’universo musicale di Kurt Weill, il compositore che a Berlino reinventò l’opera e a Broadway trasformò il musical; l’uomo che creò centinaia di melodie immortali e sempre ebbe fede nella capacità salvifica della musica. Cena dopo lo spettacolo (per prenotare 050 36195). Il programma completo è consultabile sul sito www.circoloilfortino.it, iscrivendosi alla newsletter si potrà essere informati settimanalmente sulle attività del circolo, rivolte ai soci o agli iscritti all’Arci.