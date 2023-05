L’auto si schianta contro un cervo sull’Aurelia

Paura, danni ma per fortuna nessun grave ferito per un incidente avvenuto la notte scorsa sull’Aurelia. Intorno alle 5 del mattino, infatti, una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta sull’Aurelia, nel comune di Vecchiano, per un incidente automobilistico, a seguito di un investimento di un cervo. Gli occupanti dell’autovettura per fortuna non hanno riportato lesioni. Il mezzo gravemente danneggiato e quindi non più utilizzatile è stato rimosso dal soccorso stradale. La pattuglia ha effettuato i rilievi del sinistro.