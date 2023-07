"Laurea in Lettere a Pisa: 110 e Lode per Luca Costa" Luca Costa ha conseguito la laurea in Lettere all'Ateneo di Pisa con 110 e lode, discutendo la tesi sull'arte della recensione. Auguri a Luca da parte dei familiari per un futuro ricco di traguardi e soddisfazioni.