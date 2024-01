Laurea honoris causa. L’Università omaggia l’attore e regista. Marco Paolini

L’Università di Pisa conferirà la laurea honoris causa in filosofia e forme del sapere al regista, attore e drammaturgo Marco Paolini. La cerimonia si svolgerà giovedì 25 gennaio alle 16 nell’aula magna nuova del Palazzo "La Sapienza". Il pomeriggio che consegnerà a Paolini la laurea da parte dell’ateneo sarà aperta dai saluti del Rettore Riccardo Zucchi, quindi il professore Pierluigi Barrotta del dipartimento di civiltà e forme del sapere leggerà la motivazione del conferimento. A seguire, la professoressa Alessandra Fussi, presidente del corso di laurea in filosofia e forme del sapere, farà la Laudatio. A conclusione della cerimonia, Marco Paolini terrà la sua lectio magistralis intitolata "Pratica e grammatica del (mio) mestiere del teatro". Il giorno successivo, venerdì 26 gennaio alle 10 al Polo Carmignani in piazza dei Cavalieri, Marco Paolini terrà una lezione aperta alla comunità studentesca dal titolo "L’abiura".

Il filo conduttore dell’incontro sarà il dialogo intergenerazionale, al centro dell’ultimo lavoro teatrale di Paolini, "Boomers", in scena sabato 27 gennaio al teatro Verdi: un dialogo necessario, ma reso difficile dall’apparente rottura del codice comunicativo e culturale fra le generazioni. L’accelerazione del tempo storico e i profondi cambiamenti in corso stanno rapidamente trasformando le parole e le cose. Boomers e millennials non parlano lo stesso linguaggio, forse non vivono nemmeno nello stesso mondo, o per lo stesso mondo. I loro punti di vista sono spesso lontani, antagonistici, su molti fronti: la società patriarcale, le relazioni, la sessualità, l’identità di genere. Quindi l’Occidente e il suo modello di sviluppo.

E ancora: l’ideologia e l’impegno politico, la tecnologia, l’ambiente, il futuro. Sono ancora in grado di capirsi? Ha senso per loro farlo? Possono costruire insieme dei ponti tra futuro e passato? O l’unica soluzione (per i boomers) è quindi la strada dell’abiura? Per partecipare alla lezione di Paolini, è necessario registrarsi entro il 25 gennaio tramite il seguente form, https://forms.office.com/e/GgfnGSnre2, che può essere scaricato sul sito dell’Università.