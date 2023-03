Laura Maria Motolese, viceprefetto vicario, ha lasciato la sede di Lecco per assumere l’analogo incarico alla Prefettura di Pisa. Entrata in Amministrazione nel 1995, dopo una prima esperienza a Como, ha prestato servizio alla Prefettura di Lecco dal 1999 al 2014 assumendo le funzioni di vicecapo di Gabinetto e dirigente, in diversi periodi, di quasi tutte le aree della Prefettura. Nel corso degli anni, nell’attività di direzione delle diverse aree della Prefettura, ha tra l’altro fornito supporto nella gestione dell’accoglienza dei richiedenti protezione Internazionale.