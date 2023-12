Laura Calosso presenta il suo libro

Si presenta domani, mercoledì 13 dicembre, a partire dalle 18, al Royal Victoria Hotel il nuovo libro di Laura Calosso, “Bordighera Grand Hotel“. Laura Calosso: giornalista e scrittrice proveniente da Asti, Piemonte. Ha una laurea in Scienze politiche e l’altra in Lettere, culture moderne comparate, letteratura tedesca. La carriera d scrittrice di romanzi iniziò con una menzione di merito al Premio Calvino, edizione 20082009. Tra i suoi libri: “A ogni costo l’amore”, “La stoffa delle donne”, “Due fiocchi di neve uguali”, “Ma la sabbia non ritorna”, e ora il nuovo libro “Bordighera Grand Hotel”.

“Anno 1899. Mentre il secolo volge al termine, l’Europa è attraversata dalla spensieratezza e dall’ottimismo di un’età che promette un luminoso futuro. È in questo tempo agitato e sognante che l’aristocratica Lily, una sedicenne fulva, minuta e attraente, parte da Londra alla volta dell’Italia insieme alla petulante zia, Lady Amabel. Destinazione: l’Hotel Angst di Bordighera, albergo rinomato nell’alta società europea e tappa obbligata per gli inglesi che soggiornano nella riviera ligure. A eccitare gli animi dei sudditi di Sua Maestà c’è l’attesa per l’imminente arrivo della regina Vittoria e della sua corte. Ma Lily non può lasciarsi andare al clima di leggerezza mondana e sofisticata. Suo padre, infatti, è in gravi difficoltà economiche e ha accettato di dirigere una piantagione di tè a Ceylon.,

Laura Calosso dipinge l’affresco di un mondo dal fascino irresistibile, fra aristocratici blasé, artisti rosi dall’inquietudine e uomini d’affari pronti a tutto. Da un’autrice affermata e sempre originale, una storia indimenticabile e ruggente, tra amori, intrighi e passioni della Belle Époque.”