L’attesa e Whatsapp La scelta dei pontederesi

Tanta emozione negli occhi dei ragazzi e delle ragazze che hanno appena consegnato gli elaborati di questa prima prova della Maturità, tornata alla formula pre-pandemia. I primi studenti iniziano ad uscire già verso mezzogiorno. La più gettonata – tra gli studenti delle scuole del Villaggio scolastico di Pontedera – è la traccia ‘Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp’, tratto da un articolo del giornalista Marco Belpoliti. "L’ho scelto per la sua attualità – spiega Denise D’Anna di Staffoli – ho fatto riferimenti a TikTok, un social che ti propone tantissimi contenuti in modo rapido, che non ti annoia. E ho fatto il paragone ad un film che invece spesso dopo mezz’ora ti porta ad annoiarti. È giusto apprezzare la tecnologia per ciò che può offrire ma senza mai perdere la capacità creativa". Stessa traccia scelta da Nicolas Vincenti di San Romano, quinta di Scienze applicate al liceo XXV aprile. "Ho fatto una riflessione passando in rassegna anche Leopardi e la Belle Époque dove nacque il concetto di tempo libero. Mi sono concentrato sull’importanza della riduzione dell’attesa ad esempio in ambito medico, per chiamate di soccorso, o militare. Ma anche sulla diminuzione del piacere che l’attesa stessa portava". Dalla traccia su ‘Lettera aperta all’ex ministro dell’istruzione Bianchi’ è partita invece Marianna Nardi di Galleno. "Ho cercato di ampliare l’argomento riflettendo su come la scuola è cambiata nel tempo. Ora si tende a guardare con superiorità alla conoscenza che talvolta diamo per scontata. Cosa che non accadeva per le precedenti generazioni, quando la scuola era un lusso. La credibilità della scuola sembra essere scemata". Jennifer Balla di Capannoli, studentessa del Fermi, ha scelto la traccia su Piero Angela. "Ero più tesa per questa prova di italiano che lo scritto di economia – ammette – nel tema ho parlato dell’importanza della creatività. Ho fatto riferimenti alla Rivoluzione Industriale dove tutto è partito fino ad arrivare alle attuali auto elettriche". E Aurora Cerrai di Ponsacco, del Classico. "Mi preoccupa lo scritto di latino di domani, ora vado a casa e mi metto subito a ripassare". In mattinata anche la visita del sindaco Matteo Franconi e dell’assessore all’istruzione Francesco Mori che hanno portato i saluti ai maturandi.

Luca Bongianni