"L’atteggiamento violento semmai è stato quello del docente. Noi volevamo soltanto parlare"

"Quello che è successo è completamente diverso da quanto riportato dal professore. Se dobbiamo parlare di violenza, la violenza è stata del professore". A dare una diversa versione dei fatti è Emanuele Citriniti (nella foto), studente di Cambiare Rotta, che ieri davanti al rettorato, dove si teneva il Senato accademico, è tornato a parlare dei momenti del blitz di martedì scorso al Polo Piagge. In quell’occasione un gruppo di studenti pro-Palestina, tra cui lo stesso Citriniti, aveva interrotto la lezione del docente di diritto comparato Rino Casella.

Il professore ha denunciato di essere stato aggredito fisicamente: "La violenza dentro le aule universitarie – aveva dichiarato – non è tollerabile per alcun motivo e qualunque sia la causa che si vuole portare avanti. Ho diversi lividi e graffi addosso per le botte prese e, dopo essere stato visitato al pronto soccorso, i medici hanno stilato un referto con una prognosi di sette giorni".

Citriniti, come sono andate le cose?

"Gli studenti per la Palestina e noi di Cambiare Rotta stavamo interrompendo le lezioni per due minuti per spiegare le complicità dell’Università di Pisa in questo conflitto, ma anche esprimere il supporto all’iniziativa umanitaria della Global Sumud Flotilla, e per raccontare quello che era accaduto la scorsa notte con l’ingresso di Israele a Gaza City".

Qualcosa è andato storto?

"In tutte le altre classi la reazione è stata tranquilla. Una professoressa ha persino sospeso la lezione e altri studenti si sono uniti a noi. In quell’aula invece il professore si è fiondato sugli studenti che erano davanti alla porta. Se dobbiamo parlare di violenza, la violenza è stata del professore".

Casella ha detto di essere stato aggredito, mentre il rettore Zucchi ha sottolineato che anche la violenza verbale è comunque una forma di violenza. Non è forse così?

"In un momento in cui sta avvenendo un genocidio, definire violento interrompere una lezione per spostare per due minuti l’attenzione mediatica è quantomeno discutibile. Il punto non era interrompere, ma parlare letteralmente per due minuti".

Perché avete occupato l’aula?

"Proprio in quell’aula si è mostrata una di quelle complicità che stavamo denunciando. Gli studenti hanno trovato il momento giusto per evidenziarla davanti a tutti: quel professore stava cercando evidentemente di sfuggire alla responsabilità di essere complice del genocidio".

Enrico Mattia Del Punta